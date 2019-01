Omnibus schlittert in Toyota Aygo

Der Fahrer eines Omnibusses der OVF war am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Weg über den Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring zum Bahnhof. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam der Bus ins Rutschen und geriet auf Höhe des Bürgerwegs auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine Frau aus Lichtenfels mit ihrem Toyota Aygo entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Aygo in Richtung Gehsteig geschoben, wobei die Hinterachse zu Bruch ging. Die Fahrerin des Toyota wurde mit einer Gehirnerschütterung und einer Rippenverletzung vom Rettungsdienst ins Klinikum Lichtenfels gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro.