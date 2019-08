Weil er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten ist, ist am Mittwochnachmittag ein Omnibus mit einem entgegenkommenden Citroën zusammengestoßen. Verletzt wurde laut Bericht der Polizei Forchheim niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von circa 2500 Euro.