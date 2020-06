Omas Stoffreste zu Schutzmasken verarbeitet

Martina Grosch von der AOK-Direktion Coburg engagiert sich in ihrer Freizeit für das Wohl der Bürger: Ehrenamtlich ist sie als Seniorenbeauftragte ihrer Heimatgemeinde Meeder tätig. Dabei koordiniert die 59-Jährige auch häusliche Hilfen, also Unterstützung im Haushalt von Bedürftigen.

"Die Helfer müssen sich und die Senioren bei ihren Hausbesuchen natürlich vor Ansteckung schützen", berichtet Martina Grosch. Mund- und Nasenschutz waren allerdings Anfang März schwer aufzutreiben. Groschs Freundin Heike Hübner-Engert, von den häuslichen Hilfen Meeder, hatte die Idee zum Maskennähen. So begannen sie aus Stoffresten Masken zu fertigen. Den Erlös von 1700 Euro, der dabei zusammekam, spendeten die Initiatorinnen nun an die Stiftung für krebskranke Kinder Coburg.

Martina Grosch bat auch ihre Schwester, Andrea Höfer, die gelernte Näherin ist, sich zu beteiligen. Selbst die an Demenz erkrankte Mutter der beiden erfreute sich daran, mit kleinen Tätigkeiten mithelfen zu können. Die Stoffe nahmen die Frauen zunächst aus ihrem eigenen Fundus. "Wir hatten gutes Leinen und Baumwolle noch von der Oma auf Lager." Ihr Umfeld spendete Stoff und Gummi. Schließlich lieferte ein Stoffladen aus Bad Rodach das benötigte Material.

Besonders fleißig über Ostern

In zwölf bis 15 Minuten entsteht an der Nähmaschine eine Maske. Natürlich näht aufgrund des Abstandsgebots jede der geschickten Damen allein zu Hause. Martina Grosch erzählt: "Besonders fleißig waren wir über Ostern. Zu dem Zeitpunkt war zu erwarten, dass die Politik empfiehlt, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen."

Die Frauen versorgten die Gemeinde Meeder ehrenamtlich mit 500 Stück. Die BRK-Sozialstation in Bad Rodach erhielt weitere 200 Masken, die an pflegebedürftige Senioren im Gemeindegebiet weitergegeben wurden. Auch für das Landratsamt wurde genäht. Und die Arbeitskollegen von Martina Grosch in der AOK-Direktion Coburg und viele Freunde waren gegen eine freiwillige Spende auch dankbare Abnehmer. Auf diese Weise kamen 1700 Euro zusammen.

Insgesamt haben Grosch und ihr Team schon mehr als 1600 Masken gefertigt. "Wir geben die Spenden gerne an die Kinderkrebshilfe", sagt Martina Grosch. Die witzigsten Masken sind für Kinder entstanden, mit den Motiven Feuerwehrmann, Fußball und AOK-Maskottchen Jolinchen. "Wenn durch das Tragen einer unserer Masken auch nur ein Schwerkranker vermieden werden kann, ist das der größte Lohn", resümiert Martina Grosch.

Hartmut Bohl von der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg sagte bei der Spendenübergabe, er freue sich ganz besonders, weil "die Zuwendungen in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen sind. Mit der großzügigen Spende helfen wir 18 Familien, in denen ein Kind an Krebs erkrankt ist. Insgesamt unterstützen wir 51 erkrankte Kinder." red