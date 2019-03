Omas neue Kissen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 28. Februar 2019 ist HOLLSTADT .

Hollstadt ist eine unterfränkische Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld und ein Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Heustreu. Hollstadt und seine Gemeindeteile weisen sich durch vorgeschichtliche Funde aus uralten Siedlungsgebieten aus. Schon in der Jungsteinzeit wurde der Ort bewohnt, was durch Horn- und Felssteingeräte bewiesen werden konnte, die dort gefunden wurden. Auch heute noch weist Hollstadt blühendes Handwerk auf - vor allem im Handwerk. Unter anderem ist Hollstadt als die Saatkartoffel-Hochburg bekannt.

In einem eigenen Lied "Hollstadt, Heimat meiner Wiegen" heißt es: "Hollstadt Heimat meiner Wiegen, wie bist du trau und schön, friedlich sehe ich dich liegen, zwischen Grabfeld und der Rhön." Und die Vorstellung durch den Text täuscht nicht: Die Hollstädter genießen unversperrten Panoramablick auf die Rhön und können sich am Sauerbrunnen mit Heilwasser erfrischen.

Gewinner

28 fleißige Rätsler haben diese Woche mitgemacht! Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Stephie Helmert" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an j.seitz@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)