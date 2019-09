Oma Hilde ist der Dreh- und Angelpunkt bei den Bergmanns in Oberschleichach

Bei guter Gesundheit und im Kreise einer großen Familie feierte am Samstag in Oberschleichach Hildegard Bergmann 95. Geburtstag. In die Schar der Gratulanten reihten sich auch Bürgermeister Thomas Sechser und Pastoralreferentin Barbara Heinrich ein.

Hildegard Bergmann wurde in der Steiermark geboren, wo sie als zweites von sechs Kindern aufwuchs. Schon jung hatte sie manches zu ertragen, etwa als das Elternhaus niederbrannte - allerdings erfuhr sie danach den großen Zusammenhalt im Ort, denn die Kinder wurden auf verschiedenen Bauernhöfen untergebracht, bis ihr Vater, ein Wagner, der Feuerwehrautos baute, sein Haus wieder errichtet hatte.

Die Frage, wie sie denn ihren Mann Arnold Bergmann aus Oberschleichach kennenlernte, zeigt, dass das Leben die spannendsten Geschichten schreibt. Der war nämlich 1941 als Soldat auf dem Weg nach Jugoslawien. Ein Zufall führte sie zusammen. Die Hochzeit war zwei Jahre später in Österreich und auch die erste Tochter erblickte das Licht der Welt in Graz. Aus Angst und Sorge vor einem Einmarsch der Sowjets nach Österreich siedelte die junge Familie um nach Deutschland, und zwar nach Oberschleichach in Arnold Bergmanns Heimatort.

Eigentlich sollte das nur vorübergehend sein, doch der Steigerwald wurde ihre neue Heimat - auch wenn "ich immer Heimweh hatte". Alle Urlaubsreisen führten natürlich nach Österreich, wo sie noch heute die Kontakte zu ihren vier verbliebenen Geschwistern und ihren Kindern pflegt. Hilde selbst schenkte noch zwei Töchtern und einem Sohn das Leben.

Die Nachkriegszeit war schwer, vier Kinder wollten ernährt werden. So kaufte sich Hilde damals eine Strickmaschine, fertigte und verkaufte Pullover, Westen und Röcke, gerne im Österreichischen Trachtenstil, die sie auch selbst bestickte.

Ab 1969 arbeitete sie bei der Firma Milewski in der Küchenherstellung. Sie erinnert sich noch heute an die Begrüßung dort, denn als 500. Mitarbeiterin bekam sie einen Blumenstrauß. Diesem freundlichen Arbeitgeber blieb sie bis zur Rente treu.

Nachdem ihr Ehemann 1985 verstarb, widmete sie sich ganz ihren Kindern und sieben Enkeln, die ihr inzwischen auch vier Urenkel beschert haben. Sie alle haben Oma Hilde ins Herz geschlossen.

Große Freude hatte Hilde Bergmann schon von Jugend an am Singen, deshalb gehörte sie lange als aktive Sängerin dem Armin-Knab-Chor Neuschleichach an, später sang sie noch viele Jahre beim Gesangverein "Frohsinn" in Haßfurt mit.

Die Jubilarin liest täglich ihre Zeitung und ist am Zeitgeschehen sehr interessiert. Sie lebt eingebunden in ihre Familie, vermisst aber ein bisschen das offene Miteinander, das im Dorf früher herrschte. "Da hat man sich abends mit den Nachbarn zusammengesetzt, hat die Nachbarin spontan auf einen Kaffee eingeladen", erinnert sie sich gerne. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist immer noch das Canasta-Spielen, von dem sie nicht genug bekommen kann.