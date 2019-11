Oliver Tissot in der Spielbank

Am Donnerstag, 21. November, sorgt Oliver Tissot für "Inspiraton" und verblüfft durch Improvisation, Wortspiele, treffsichere Pointen und intelligent-hintergründige Bonmots. In seinem gleichnamigen Programm entert er ab 19 Uhr in der Spielbank Bad Kissingen den Kahn der Zeit. Dabei geht er jeweils auf das örtliche Geschehen, tagesaktuelle Nachrichten und sein Publikum ein. Tickets gibt es unter www.spielbanken-bayern.de sowie an den Rezeptionen der Spielbank zu den gewohnten Öffnungszeiten. Foto: Archiv/Barbara Herbst