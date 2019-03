Oliver Kröner wird Amtschef

Oliver Kröner wird neuer Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt a. d. Saale. Das hat Staatsministerin Michaela Kaniber entschieden. Der 51-jährige Forstdirektor tritt ab Mai die Nachfolge des Leitenden Forstdirektors Klaus Klingert an, der Ende Februar aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist. Stellvertretender Behördenleiter und Leiter des Bereichs Landwirtschaft bleibt Landwirtschaftsdirektor Stefan Fella.

Oliver Kröner studierte Forstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach der Staatsprüfung war der gebürtige Mittelfranke zunächst mehrere Jahre am Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten tätig, bevor er im Januar 2002 als stellvertretender Forstamtsleiter an das Forstamt Wiesentheid wechselte.

Seit Juli 2005 leitet er den Bereich Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg und ist dort stellvertretender Behördenleiter. red