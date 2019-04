Oliver Kröner verlässt das AELF Coburg

Nach knapp 14 Jahren als Bereichsleiter Forst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg mit Dienstort Lichtenfels wird sich Oliver Kröner noch einmal beruflich verändern. Zum 1. Mai übernimmt er die Leitung des AELF Bad Neustadt an der Saale, wie er mitteilt. Sein zukünftiges Dienstgebiet umfasst damit die Landkreise Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen. Über seine Dienstzeit am Amt in Coburg sagt Oliver Kröner: "Die 14 Jahre hier am AELF Coburg waren eine prägende Zeit meiner Berufslaufbahn, auf die ich dankbar und in guter Erinnerung zurückblicken werde." Über seine Nachfolge als Bereichsleiter Forsten ist aktuell noch nicht entschieden. Die Ausschreibung des Dienstposten läuft. Als Kröners Stellvertreter übernimmt Forstrat Norbert Wimmer die Leitung. Eine Neubestzung der Stelle ist für den 1. Juni angestrebt. red