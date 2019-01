Oliver Glaser als "Mann der Tat" ausgezeichnet

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung bei der Feuerwehr Wildenberg standen neben den Berichten der Funktionsträger die Ehrung von Oliver Glaser für 25-jährigen aktiven Dienst mit der Überreichung des staatlichen Ehrenzeichens in Silber. Der 40-jährige Heizungsinstallateur trat bereits im Alter von 14 Jahren in die Feuerwehr des Kulmbacher Stadtteils Lösau ein und übt dort immer noch den aktiven Dienst aus. Zusätzlich ist Oliver Glaser in der Feuerwehr seines Wohnortes Wildenberg seit 2005 aktiv tätig. Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck, der weitere Landrats-Stellvertreter Wolfgang Beiergrößlein (FW) und Bürgermeister Egon Herrmann (SPD) bezeichneten ihn daher als "Mann der Tat". Vorsitzender Heinz Müller lobte Oliver Glaser auch für seine Bereitschaft bei Baumaßnahmen stets mit seinen Maschinen und Geräten hilfreich zu sein.

Nach dem Verlesen des Protokolls der vorjährigen Hauptversammlung durch Schriftführerin Nadine Hühnlein gab Vorsitzender Heinz Müller im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrhauses zunächst einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Er betonte, dass sich 2018 vieles getan habe. Die Mitgliederzahl bezifferte er auf 63.

Kommandant Claus Häublein berichtete über die dienstplanmäßigen Übungen und überörtlichen Veranstaltungen. Die Wehr habe 18 Aktive, davon vier Frauen.

Kassierer Martin Appelt gab den Finanzbericht bekannt. Die Revisorinnen Melitta Hühnlein und Carola André bescheinigten eine ordentliche Arbeit. Für die turnusgemäß ausscheidende Kassenprüferin Melitta Hühnlein wurde Daniel Bauer neu gewählt.

Bürgermeister Herrmann dankte im Beisein des Feuerwehrbeauftragten vom Gemeinderat Christian Höfner und des federführenden Weißenbrunner Kommandanten Thomas Friedrich den Wildenbergern für das Engagement. Besonders würdigte der Bürgermeister den Vorsitzenden Heinz Müller für dessen mittlerweile rund fünf Jahrzehnte langen Einsatz für die Öffentlichkeit. Dieter Wolf