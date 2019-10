Oldtimertreffen mit Flohmarkt am Büssing

Dieses Jahr findet wieder ein Oldtimertreffen (klassische, historische und originelle Fahrzeuge) am Büssing-Bus in Forchheim, An der Lände 17, statt. Am Donnerstag, 3. Oktober, ab 11 bis circa 16 Uhr sind Old- und Youngtimerfahrer sowie Interessierte willkommen. Gleichzeitig findet der Flohmarkt statt. Stände können ab 10 Uhr aufgebaut werden. Die Crew des Vereins Büssing sorgt für Getränke, Kaffee und Kuchen und Bratwürste. Außerdem ist ein Musikprogramm geplant. Der Bus musste dieses Jahr von seinem alten Stellplatz umziehen. Gleichzeitig fielen viele Reparaturen und Renovierungsarbeiten an. Mitglieder und freiwillige Helfer sind dabei, den Bus wieder auf Vordermann zu kriegen, damit er weiter als Treffpunkt genutzt werden kann. Die Oldtimerfreunde sind dankbar für jede Unterstützung in Form von Spenden und aktiver Mithilfe. red