Oldtimertreffen in Mistelfeld

Am Sonntag, 29. April, findet rund um den Zunftbaum im Spankorbmacherdorf wieder ein Oldtimertreffen statt. Die Oldtimerfreunde Mistelfeld laden alle Fahrzeughalter, die ein Vehikel haben, das über 30 Jahre alt ist, zu diesem Treffen ein. Anmeldungen sind am Festtag im Festzelt bei Dieter Gallant, Jürgen Panzer und ihren weiteren Helfern vorzunehmen. Für jedes Fahrzeug erhält der Fahrer eine kleine Überraschung. Der Höhepunkt wird um 12.30 Uhr die Dorfrundfahrt in Mistelfeld sein. Foto: Jürgen Panzer