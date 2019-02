Oldtimerfreunde unterstützen Hospizverein

Den Erlös ihrer Weihnachtstombola haben jetzt die Oldtimerfreunde Kulmbach an den Hospizverein gespendet. "Früher haben wir den Gewinn aus der Tombola für eigene Zwecke verwendet", sagte Vorsitzender Walter Schaller bei der Übergabe von 500 Euro in einem Modell-Bulli an Vorsitzenden Markus Ipta und Brigitte Brückner. "Nun dachten wir daran, ihn an eine soziale Organisation in der Region weiterzugeben. An einen überschaubaren Verein, denn wir wollten nicht, dass er in einem großen Topf verschwindet", so der Vorsitzende, der in Begleitung von Heiko Schlensog gekommen war.

Der Hospizverein könne die Spende sehr gut gebrauchen, bedankte sich Markus Ipta. Das Geld werde für die weitere Ausbildung der freiwilligen Helfer verwendet. Klaus Klaschka