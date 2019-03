Oldtimerfreunde fachsimpeln

Am Sonntag, 17. März, treffen sich die Oldtimer-Freunde Staffelstein um 10 Uhr im Café Schäfer in der Bahnhofstraße zum Stammtisch und zum Fachsimpeln. Zu diesem Treffen sind alle interessierten Oldtimer-Besitzer eingeladen. Jeder, der ein Fahrzeug hat, das älter als 30 Jahre ist, kann kommen. Ein Thema wird auch das Oldtimer-Treffen am Sonntag, 19. Mai, in Bad Staffelstein sein. red