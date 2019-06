Oldtimer und eine Köchin

Über das für viele verlängerte Wochenende um Fronleichnam bietet das Freilandmuseum Fladungen eine Reihe an Veranstaltungen an.

Anlässlich des 40. Oldtimer Replica-Club (ORC)-Jahrestreffens werden am 22. Juni über die Mittagszeit knapp 50 Oldtimer im Freilandmuseum Fladungen Station machen. Die Oldies sind jedoch keine Originale, sondern Nachbauten berühmter Fahrzeuge wie Bugatti, Jaguar, Mercedes, MG und Porsche aus den 20er bis 50er Jahren.

Der ORC wurde im Jahre 1979 von Replica-Freunden gegründet. Mehr als 100 Mitglieder hat der Club heute. Die meisten Mitglieder haben ihre Fahrzeuge selbst aufgebaut. Als Basis dienten oft ein VW-Käfer-Fahrgestell und ein VW-Boxermotor. Die Karosserien sind in der Regel Bausätze aus Kunststoff. Viele der Repliken haben auch eine Oldtimer-Zulassung, da sie bereits über 30 Jahre alt sind.

Einmal im Jahr um Fronleichnam treffen sich Mitglieder aus ganz Deutschland zum traditionellen ORC-Jahrestreffen. Dieses wird jeweils in einer anderen Region Deutschlands ausgerichtet. Dieses Jahr haben die Veranstalter die Rhön für ihre ausgiebigen Tagestouren ausgewählt. Diese führen unter anderem am 21. Juni über den Hochrhönring auf die Wasserkuppe und am 22. Juni über die Hochrhönstraße nach Fladungen ins Freilandmuseum.

Druckwerkstatt

Ins Fahrwasser der Druckkunst und auf die Spuren Gutenbergs können sich Besucher am Sonntag, 23. Juni, begeben und die komplette Ausstattung einer historischen Druckerei besichtigen. Um 14 und um 16 Uhr kann das Drucken mit alten Bleilettern erlernt werden. Dazu gibt es allerhand Interessantes zum Beruf des Setzers und Druckers zu erfahren.

Die Teilnahme an der Führung ist im Museumseintritt enthalten, es entstehen keine weiteren Kosten. Die Druckereiführung ist sowohl für Erwachsene als auch für junge Gäste ab neun Jahren geeignet.

Mitmachaktionen für Kinder

Ein zusätzliches Ferienprogramm wird am Freitag, 21. Juni, zwischen 13 und 15 Uhr angeboten. In der Aktionsscheune können Kinder wollige Rhönschafe basteln. Der Unkostenbeitrag beträgt 50 Cent zuzüglich Museumseintritt, es ist keine Anmeldung erforderlich. Im Anschluss kann der alten Haustierrasse mit dem markanten schwarzen Kopf ein Besuch auf der Schafweide abgestattet werden.

Historisches Kochprogramm

Schleckermäuler machen an Fronleichnam, 20. Juni, beim historischen Kochprogramm mit.

Zwischen 11 und 15 Uhr beantworten die Museumsköche gemeinsam mit den Gästen die Frage: "Was kommt heute auf den Tisch?" red