Oldtimer rollen durch die Haßberge und machen Station

In der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg startet am Mittwoch, 27. Juni, mit der ADAC Deutschland Klassik ein rollendes Museum. Über 120 Alltagsklassiker, Oldtimer und Traumautos genießen bis zum 1. Juli beim entspannten Autowandern auch durch die Haßberge die reizvolle Landschaft zwischen Nürnberg und Würzburg. Für die PS-Botschafter von gestern stehen vier Tage lang Kurven, Kultur und Kulinarisches auf dem Programm, wie aus einer Mitteilung des Verbandes Haßberge Tourismus in Hofheim hervorgeht.Der Tag für den Landkreis Haßberge ist Freitag, 29. Juni. Nach dem Start zum Oldtimer-Wandern um 9 Uhr stehen die Fahrzeuge von 11.25 bis 14.30 Uhr in Schloss Eyrichshof; die weiteren Ziele sind von 13.20 bis 15.20 Uhr der Marktplatz Hofheim, von 13.45 bis 15.40 Uhr der Königsberger Markplatz sowie von 14.10 bis 16.45 Uhr der Gutshof Andres in Pettstadt.Wie in jedem Jahr umfasst das Feld der automobilen Schätze bei der ADAC Deutschland Klassik die gesamte Bandbreite der Technikgeschichte . Vom Vorkriegsfahrzeug bis zur Sportwagenikone der 1970er Jahre ist alles dabei, was automobilen Rang und Namen hat: Exoten, Alltagsklassiker und Kuriositäten versammeln sich auf den Straßen und in den verschiedenen Zielorten.Die ADAC Deutschland Klassik steht auch bei ihrer neunten Ausgabe in einer großen Tradition. Mit der Wiederbelebung des in den 1930er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstandenen Autowanderns ist es dem ADAC nach eigenen Angaben gelungen, eine Art des Reisens wieder salonfähig zu machen, die der allgemeinen Hast der Zeit ein automobiles Entschleunigungsprogramm entgegensetzt - die traumhaften Landschaften rund um Bamberg bieten dafür in diesem Jahr die passende Kulisse. Und natürlich die Haßberge!