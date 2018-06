Oldtimer machen Station

red



Am Freitag, 29. Juni, macht die ADAC-Deutschland-Klassik-Tour Station in Bad Staffelstein . Laut Zeitplan werden die Klassiker um 10 Uhr in der Ortsdurchfahrt in der Bahnhofstraße zu sehen sein, um dann in Richtung des Kurparks zu fahren.Laut Pressemitteilung des ADAC sind mehr als 100 klassische Autos noch bis zum 1. Juli unterwegs. Bereits zum neunten Mal will die Tour das in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstandene Autowandern wiederbeleben. Die Touren bewegen sich dabei zwischen den Themen Kunst und Kultur und lassen auch Kulinarisches nicht aus.? Die ADAC Klassik startet heute in Bamberg.