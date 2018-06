Oldtimer fuhren bis nach Tschechien

Karl-Heinz HofmannDer Oldtimerclub Kronach erkundete vier Tage lang den bayerischen Wald und Tschechien. 26 Oldtimerfahrzeuge, das älteste Gefährt war ein Mercedes 190 Baujahr 1959, machten sich auf die Tour mit erstem Zwischenstopp in Weiden in der Oberpfalz. Am zweiten Tag ging es nach Budweis und ins böhmische Krummau an der Moldau . Der Ausflug ins Glasdorf im Bayerischen Wald war für alle Oldtimerfreunde ein großartiges Erlebnis. Auf dem Rückweg gab es eine letzte Einkehr in Forstlahm bei Kulmbach. Hier zog der Vorsitzende des Oldtimerclub Kronach, Gerhard Moser, zugleich Organisator der Rallye, eine positive Bilanz. Alle Fahrzeuge hatten die rund 800 Kilometer Rallye problemlos überstanden.