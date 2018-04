Oldtimer braucht neuen Außenspiegel

Am Mittwoch zwischen 8 und 18 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines vor dem Anwesen Hornthalstraße 24 geparkten BMW, Modell: 628, abgebrochen. Dem Halter entstand an dem Oldtimer ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei in Verbindung setzen.