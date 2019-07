Oldtimer auch auf Gleisen

1974 wurde die Dampfbahn gegründet, 1983 die erste Dampflok "Nürnberg" in Betrieb genommen. Anlass genug für den Verein Dampfbahn Fränkische Schweiz, das 45-jährige Bestehen mit dem Bahnhofsfest in Ebermannstadt zu feiern. Nach dem Motto "Oldtimer der Straße treffen Oldtimer der Schiene" haben sich über 100 Besitzer historischer Straßenfahrzeuge auf zwei, drei oder vier Rädern angemeldet und finden sich rund um den Bahnhof Ebermannstadt zum Oldtimertreffen ein.

Aus nah und fern geben sich die Oldtimer ein Stelldichein mit den historischen Fahrzeugen der DFS. Ältester Teilnehmer bei den Straßenfahrzeugen ist ein Ford T aus dem Baujahr 1923, passend zum Jahrgang der Dampflokomotive "Nürnberg". Erstmals wird die kleine Lok wieder unter Dampf stehen und den Zug um 12 Uhr ab Ebermannstadt bespannen. Die Eisenbahnfans freuen sich schon sehr darauf, denn mit dieser Lok wurde 1983 der Dampfbetrieb auf der Museumsbahn eingeläutet.

Rund um den Bahnhof Ebermannstadt wird das Stelldichein der Oldtimer als Fest für die ganze Familie gefeiert: Der traditionelle "Biergarten am Bahnsteig" lädt die Gäste zum Besuch ein, ebenso werden Kaffee und Kuchen sowie Eis angeboten. Eisenbahnfans können sich mit Souvenirs und Modellbahnen aus den verschiedensten Epochen des Bahnzeitalters eindecken.

Um 10.30, 12.30 und 14.30 Uhr können Besucher bei einer Führung durch den Betriebshof einen Blick hinter die Kulissen des Museumsbahnbetriebs werfen.

Die historischen Züge der Museumsbahn fahren zwischen Ebermannstadt und Behringersmühle im Zweistundentakt mit den alten Dampfloks ELNA 6 und "Nürnberg". Abfahrt in Ebermannstadt ist um 10, 12 (Lok "Nürnberg") und 14 Uhr, Rückfahrt ab Behringersmühle jeweils eine Stunde später. Den letzten Zug um 16 Uhr ab Ebermannstadt bespannt die rote V60 114, zurück geht's um 17 Uhr ab der Endstation. Für alle Eisenbahnfans gibt es am 14. Juli eine Tageskarte zum Sonderpreis von 21 Euro, mit der beliebig viele Fahrten im Rahmen des Oldtimerfestes unternommen werden können. Weitere Details gibt es unter www.dampfbahn.net oder telefonisch unter 09194/725175.

Während der Veranstaltung sind die Parkplätze am Bahnhof Ebermannstadt ausschließlich für die Teilnehmer mit historischen Fahrzeugen reserviert. Die Besucher werden gebeten, die Parkplätze im Ort, beispielsweise beim "Netto"-Supermarkt oder beim "Sonderpreis"-Baumarkt in der Pretzfelder Straße zu benutzen. Am besten reist man ganz bequem von Behringersmühle mit der Museumsbahn nach Ebermannstadt, ebenso mit der Regionalbahn von Forchheim.

Der Tag steht unter dem Motto "Regionaler Genussmarkt - so schmeckt die Fränkische Schweiz" rund um den Marktplatz und die Hauptstraße, das Sommerfest lockt zum Besuch des Rathauses, im Heimatmuseum wird die neue Sonderausstellung eröffnet und im Wiesentgarten gibt es ab 15 Uhr Akrobatikvorführungen, u.a. mit dem Weltmeister im Einradfahren, sowie Livemusik von der Band "The Vinture". red