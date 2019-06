Oldies haben hier Vorfahrt

Am Fronleichnamstag (Donnerstag, 20. Juni) wird das Städtchen Ebern wieder Treffpunkt der nordbayerischen und südthüringischen Oldtimer-Gemeinde, die von Jahr zu Jahr größer wird.

Und während anderswo die Zulassungsbedingungen von Old- oder Youngtimern zu Veranstaltungen mit historischen Automobilen oft großzügig ausgelegt werden, nämlich dann, wenn vom Veranstalter gerne gesehene Fahrzeuge die Baujahr-Begrenzung (1984 und älter) nicht oder nur annähernd nicht erreicht haben, gehen die Männer des Automobilclubs (AC) Ebern um ihren Oldtimer-Guru Gotthard Schleicher einen wesentlich strengeren Weg.

Ab auf die Zuschauer-Plätze!

Die Zufahrt zu Ebern wird für die Oldtimer vorgeschrieben, und am Ortseingang, quasi am Stadttor, stehen Verantwortliche des Veranstalters und blicken penibel in jeden vorzulegenden Fahrzeugschein und verweigern den noch nicht entsprechend alten Fahrzeugen gnadenlos die Zufahrt. "Auf den Zuschauer-Parkplatz, ja da dürfen sie hin, aber nicht ins "Allerheiligste", den historischen Ortskern von Ebern und die zahlreichen angrenzenden Straßen."

Denn dort stapeln sich die Oldtimer fast, jede noch so kleine Lücke wird genutzt, um ein automobiles Schätzchen zu präsentieren und die zahllosen Zuschauer flanieren zu lassen.

Wer zuerst kommt ...

Am geeignetsten sind natürlich die Stellplätze im historischen Stadtkern, wo man sich - wenn man früh genug angereist ist - auch in einen der mit Schatten spendenden Sonnenschirmen versehenen Freisitze vor Cafés und Gaststätten aufhalten kann und so dann auch das Angenehme mit den Notwendigen verbunden werden kann.

Vor der Stadtpfarrkirche haben zudem die Verkäufer von automobiler Historika ihre Stände aufgeschlagen, und Interessierte können sich mit Memorabilien für die heimische Sammlung eindecken. Der Eintritt zur Oldie-Schau ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.ac-ebern.de). gpp