Der Automobilclub Neunkirchen am Brand (ACN) lädt zu seinem fünften Old-und Youngtimertreffen ein. Es findet am Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule in Neunkirchen am Brand, Deerlijker Platz, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmen dürfen Old- und Youngtimer - egal ob Auto, Lastwagen, Motorrad oder Moped und Mofa. Auch Traktoren sind willkommen. Dabei werden bei manchen Besuchern sicherlich Erinnerungen wach an Fahrzeuge, die man in der Jugend hatte oder gern gehabt hätte. Es gibt Kaffee und Kuchen und Gegrilltes. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.ac-neunkirchen.de oder telefonisch unter 09134/7501. red