Olaf Herzberg wird als neuer König gefeiert

Das Schützenfest des Schützenvereins Untersteinbach fand am Sonntag zum 55. Mal am Vereinsheim statt.Zum Auftakt fand der Festzug durch Untersteinbach zum Schützenhaus statt, an dem zehn Vereine teilnahmen. Den Höhepunkt bildete die Proklamation der neuen Könige. Diese Aufgabe übernahm der Vorsitzende Manfred Weigl.Zum neuen Schützenkönig wurde Olaf Herzberg aus Untersteinbach ausgerufen. Er lieferte einen 365-Teiler als Königsschuss ab. Vizekönig wurde Yannick Meier aus Geusfeld mit einem 515-Teiler. Zweiter Ritter wurde Patrik Stierl aus Untersteinbach mit einem 624-Teiler.Eine Schützenkönigin wurde nicht proklamiert. Die Damen und Herren treten gemeinsam in einem Wettbewerb an.Als Jugendkönigin wurde Hannah Oppel aus Untersteinbach gekrönt. Sie erzielte einen 664-Teiler. Ihr folgte Vincent Meier, Geusfeld (868-Teiler).Beim Wettbewerb um die Ehrenscheibe waren erfolgreich: Schützenklasse: 1. Patrik Stierl (286-Teiler), 2. Lydia Hessenauer (512-Teiler), 3. Olaf Herzberg (626-Teiler). In der Jugendklasse: 1. Vincent Meier und 2. Hannah Oppel.Pokalschießen/Schützenklasse: 1. Yannick Meier (131 Punkte), 2. Martin Gschwender (187 Punkte), 3. Olaf Herzberg (244 Punkte). Jugendklasse: 1. Vincent Meier, 2. Hannah Oppel.Auch ein Kleinkaliber-Pokalschießen wurde ausgetragen: 1. Martin Gschwender (72 Ringe), 2. Gerti Markfelder (71 Ringe), 3. Lydia Hessenauer (56 Ringe).Auf die Festscheibe: 1. Martin Gschwender (148,6-Teiler), 2. Manfred Weigl (247,4-Teiler), 3. Olaf Herzberg (251,8-Teiler).Die Glücksscheibe: 1. Gerti Markfelder (51-Teiler), 2. Martin Gschwender (54-Teiler), 3. Manfred Weigl (56-Teiler).Meister-Scheibe: 1. Manfred Weigl (92 Ringe), 2. Martin Gschwender (92 Ringe), 3. Gerti Markfelder (90 Ringe).Das Ergebnis des Rauhenebrach-Pokalschießens (13 Vereine machten mit): Die Soldatenkameradschaft Wustviel gewann vor dem TC Rauhenebrach und SC Geusfeld. Die Rauhenebrach-Scheibe holte Patrik Stierl (FFW Untersteinbach).