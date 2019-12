"Oktopus" singt in der Josefskirche

"A-capella im Advent" - unter diesem Motto lädt die Pfarreiengemeinschaft Haßfurt für Montag, 9. Dezember, zum vorweihnachtlichen Konzert mit dem Männerensemble "Oktopus" in die Pfarrkirche Sankt Josef in Königsberg ein. Bei altbekannten Weihnachtsliedern und modernem Weihnachtsliedgut können die Besucher dem Alltagsstress für einige ruhige Minuten entfliehen. Gedichte und kurze Geschichten regen zum Schmunzeln und Nachdenken an. Die Freude am Singen und die Liebe zum A-capella-Gesang vereint die acht sangesfreudigen Männer des Ensembles "Oktopus". Die Tiefen des zweiten Basses loten Kurt Miegler und Willi Stuhlfelder aus. Im ersten Bass singen Christian Trapp und Hermann Gräfe. In die Höhen schwingen sich die ersten Tenöre Michael Groll und Markus Schmitt. Unterstützt werden sie von den zweiten Tenören Peter Bittrich und Peter Jung. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Foto: Gudrun Klopf