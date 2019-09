Oktobertermine des Rhönklubs

Der Rhönklub Garitz gibt seine Termine für Oktober bekannt. Am Dienstag, 1. Oktober, findet der Klubabend im Kolpingheim Garitz mit Federweißen statt, Beginn ist um 19 Uhr. Eine etwa acht Kilometer lange Federweißentour mit Wanderung ab Wirmsthal nach Ramsthal und zurück organsiert der Rhönklub am Samstag, 12. Oktober. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr am Seeplatz Garitz. Der Kegelabend im katholischen Pfarrzentrum, Hartmannstr. 4, in Bad Kissingen beginnt am Dienstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 27. Oktober, bietet der Rhönklub eine Tageswanderung an, die Teilnehmer fahren mit Pkw nach Elfershausen, weiter geht es mit dem Zug nach Hammelburg-Ost, dann wird nach Elfershausen zurück gewandert.Die Abfahrt für diese Tour ist um 10 Uhr am Seeplatz Garitz. sek