Rottershausen 09.10.2019

Oktoberfest und Kirchweihtanz

In der Mehrzweckhalle in Rottershausen findet am Samstag, 12. Oktober, der beliebte Kirchweihtanz statt. Ab 20 Uhr spielt das Duo Südwind zum Tanze auf. Ausdrücklich sind Trachten erwünscht. Für die ä...