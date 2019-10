Am morgigen Sonntag, 13. Oktober, lädt die Pfarrgemeinde Marktgraitz zum Oktoberfest mit "60 plus" in den Pfarrsaal ein. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr mit Unterhaltungsmusik, Kaffee und Kuchen. Sie endet mit einem zünftigen Ausklang. Im Anschluss daran beginnt um 18 Uhr in der Pfarrkirche ein rhythmischer Gottesdienst, der musikalisch und besinnlich von der Band "Pace e bene" gestaltet wird. red