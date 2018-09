Oktoberfest in der Scheune

Zum 8. Mal in Folge findet am Wochenende vom 21. bis 23. September das Herbstfest des Pfarrgemeinderates Volkers statt. Auftakt ist am Freitag um 20 Uhr mit einer Party mit der Band "Feierabänd". Am Samstag findet ab 18 Uhr in der Tenne eine Gute-Laune-Party mit DJ statt. Nach dem Gottesdienst mit den Mauritiuswallfahrern (Beginn 10.30 Uhr) gibt es am Sonntag ab 12 Uhr in der Scheune ein musikalisches Mittagessen, das von den Musikfreunden Bad Brückenau-Volkers begleitet wird. Die Hauptstraße wird von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, gesperrt. sek