Oktoberfest im Haus Schmeilsdorf

Die Rummelsberger Diakonie lädt am Sonntag, 23. September 2018, ab 13 Uhr zum traditionellen Oktoberfest in die Werkstatt Schmeilsdorf ein. Besucher können an dem Tag alle Abteilungen der Werkstatt kennenlernen. Neben Führungen durch die Werkstattbereiche erwartet die Gäste ein buntes Programm.

Ab 13 Uhr spielt die Patersberg-Combo, um 13.20 Uhr sticht Bürgermeister Robert Bosch das erste Fass an. Es gibt Leckeres vom Grill, Oktoberfestspezialitäten, sowie Kaffee und Kuchen. Der Kreisjugendring ist mit seinem Spielmobil vor Ort, außerdem gibt es für kleine Gäste einen Streichelzoo und historische Traktoren.

Auch den Berufsbildungsbereich, in dem junge Menschen mit Behinderung ihre Fähigkeiten und Interessen entdecken können.

Diakonin Hannah Stößlein ist ganz neu in der Werkstatt Schmeilsdorf. Am 3. September hatte sie ihren ersten Arbeitstag. Die junge Frau will im kommenden Jahr ein neues Konzept für den Bereich der beruflichen Bildung erarbeiten. "Die Berufsbildung umfasst zwei Jahre und drei Monate", erklärt Hannah Stößlein.

"Zunächst durchlaufen die jungen Menschen das Eingangsverfahren, in dem geschaut wird, ob die Werkstatt die richtige Wahl für sie ist", sagt Stößlein. Danach beginnt die eigentliche Berufsbildung. Diese ist individuell auf die Interessen und Fähigkeiten der jungen Erwachsenen abgestimmt.

Neben theoretischem und praktischem Unterricht können die Beschäftigten in die verschiedenen Bereiche der Werkstatt hineinschnuppern.

"Ich habe viel Neues gelernt. Ich kenne jetzt die Werkstatt und meine Kollegen gut und weiß wo ich arbeiten will", erzählt ein Beschäftigter aus dem Berufsbildungsbereich.

Mit dem neuen Konzept will Hannah Stößlein gezielt Schulabgängerinnen und Schulabgänger für eine Beschäftigung in der Werkstatt Schmeilsdorf begeistern.

Dort sind aktuell 65 Mitarbeitende beschäftigt. Sie arbeiten in den Bereichen Montage, Verpackung, Qualitäts-Kontrolle sowie Lager und Logistik. "Unser Dienstleistungsschwerpunkt liegt im Bereich der Industriemontage", erläutert Werkstattleiter Thomas Mahr.

"Wir erstellen Verpackungshilfsmaterial und montieren Spielwaren, wie etwa Spielzeug-Bagger. Daneben stellen wir für einen Großkunden im Bereich Heizungstechnik Dichtungen her. Dabei wird angeliefertes Material automatisiert auf Länge geschnitten und miteinander verklebt."