Die Kuratie Volkers veranstaltet am Freitag, 20., und Sonntag, 22. September, ein Oktoberfest in der Festscheune des Ortes. Beginn ist am Freitag um 19 Uhr, ab 21 Uhr ist Partystimmung mit "Feierabänd" angesagt. Am Sonntag geht das Oktoberfest in Volkers um 11.30 Uhr mit Mittagessen und musikalischer Begleitung weiter. Ab 14 Uhr steht Kaffee und Kuchen auf dem Programm. Außerdem haben sich Dominikanerinnen angemeldet, die früher auf dem Volkersberg lebten. sek