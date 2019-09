Das Oktoberfest beim Rhönklub-Zweigverein Wildflecken findet wie vorgesehen am Sonntag, 29. September, statt. Dazu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Zweigvereins eingeladen. Beginn ist um 11.30 Uhr in und an der Hütte am Auersberg. Die Wanderer treffen sich um 11 Uhr am Hochbehälter und wandern unter Führung von Ottmar Bohn zur Hütte. sek