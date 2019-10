Oktoberfest bei der Frauenhilfe

Zu einem stimmungsvollen Oktoberfest lädt am Dienstag, 15. Oktober, die evangelische Frauenhilfe Altenkunstadt in das herbstlich geschmückte Kreuzberg-Gemeindezentrum ein. Für unterhaltsame Beiträge und das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle interessierten Frauen (und auch Männer) sind dazu willkommen; die Konfession spielt keine Rolle. Das gesellige Treiben beginnt um 14 Uhr. Wer abgeholt werden möchte, setzt sich mit Helga Müller, Telefon 09572/9764, in Verbindung. Das Tischabendmahl am Vortag des Buß- und Bettages feiert die Frauenhilfe zusammen mit Pfarrer Gottfried Krauß am Dienstag, 19. November, ab 14 Uhr. bkl