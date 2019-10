Am Donnerstag, 17. Oktober, um 15 Uhr findet im Pfarrheim in Oberleichtersbach ein Seniorennachmittag mit Oktoberfest statt.Das Seniorenteam lädt dabei zu Federweißem und Plootz ein. Es wird ein Fahrdienst angeboten. Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, wird um Kontaktaufnahme mit Gertrud Koch, Tel. 09741/5557, gebeten. sek