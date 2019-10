Oberthulba 23.09.2019

Oktoberfest bei den Senioren

Ein Oktoberfest beim Seniorennachmittag (Liederbuch mitbringen) findet am Donnerstag, 10. Oktober, um 15 Uhr in der Marktscheune in Oberthulba statt. Wegen der Anzahl der Hähnchen ist eine Anmeldung b...