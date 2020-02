OKR lädt zum Umzug nach Memmelsdorf

Am Faschingssonntag schlängelt sich ab 14 Uhr der bunte Umzug durch die "Faschingshochburg". Mit über 60 Wagen und Fußgruppen ist er der größte im Bamberger Land und lockt alljährlich mehr als 10 000 Zuschauer an.

Eimer werden verteilt

Auch heuer werden Kunststoffeimer an den Ortseingängen kostenlos verteilt, damit die Besucher, die nicht selbst entsprechende Behältnisse mitgebracht haben, Bonbons und anderen Leckereien, die von den Wagen des MCC und OKR auf die ausgelassen feiernde Menge niederprasseln, einsammeln können.

Im Anschluss an den Faschingsumzug lädt der Ortskulturring alle Narren zum großen Faschingstreiben in die Seehofhalle. Dort erwarten die Zuschauer Musik und Tanz sowie diverse Auftritte der Garden des heimischen MCC sowie der Faschingsvereine aus dem Umland. Mit dem Erwerb des neu gestalteten Festabzeichens in hochwertiger Holzausführung für 2 Euro ist der freie Eintritt verbunden.

Am Rosenmontag startet in der Seehofhalle ab 13 Uhr der große Kinderfasching mit Spiel und Spaß. red