"Ohrigami" für Meister Lampe

Schokoladenbraun ist er und dennoch nicht zum Vernaschen geeignet: Der Osterhase aus der Hobbywerkstatt von Klaus Kneuer besteht nur aus Papier. Fürs Foto haben wir das dekorative Langohr kurz mal ins bunte Blumennest am westlichen Ortseingang von Zeil hoppeln lassen. Geschick hält sich nicht an Jahreszeiten, und so ist der passionierte Krippenbauer Kneuer nicht nur zur Weihnachtszeit kreativ. Mit Aufwand und präziser Falttechnik ist diese Bastelarbeit zu einem kleinen Kunstwerk geworden. Foto: Eckehard Kiesewetter