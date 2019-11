Wonfurt 26.11.2019

"Ohrenrhino" setzt neue Akzente

Was sich über viele Jahre als "Ohrenkino" in Zeil bewährt hat, findet jetzt seine Fortsetzung im Pfarrzentrum in Wonfurt. Die Musikinitiative Haßberge lädt zum ersten "Ohrenrhino" für Freitag, 29. Nov...