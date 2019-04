Ohne Zulassung

Weil er während der Fahrt mit seinem Kleintransporter auf der Forchheimer Straße in Richtung Forchheim telefonierte, wurde ein 29-Jähriger am Samstagvormittag von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass das am Kleintransporter angebrachte Kurzzeitkennzeichen nur bis zum 13. März gültig war. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, dem Kraftfahrsteuergesetz, der Fahrzeugzulassungsverordnung und der Straßenverkehrsordnung. pol