Ohne Versicherung unterwegs

Abrupt beendet wurde die Fahrt eines 19-Jährigen mit seinem Mofa am Dienstagabend. Der junge Mann aus dem Kulmbacher Landkreis war mit dem Fahrzeug unterwegs in die Arbeit. Stadtsteinacher Polizeibeamte stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass an dem Mofa noch ein blaues Versicherungskennzeichen montiert war. Der Versicherungsschutz für das Fahrzeug war dadurch mit Ablauf des Februar erloschen. Ein neues Versicherungskennzeichen hatte der Mofafahrer noch nicht gekauft. Er musste deshalb zu Fuß in die Arbeit gehen. pol