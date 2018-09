Zur fünften Vernissage lädt die seit Februar in Burgkunstadt aktive Produzentengalerie für Gegenwartskunst am morgigen Samstag, 17 Uhr, ein.

"Die Fünfte", so der Titel, ist dem Landshuter Maler Karl Schönberger gewidmet. Der 1959 geborene Künstler absolvierte ein Kunststudium an der Universität Regensburg und an der Kunstakademie in Antwerpen. "Ohne Titel" ist für ihn Programm. Er malt alle seine experimentellen Bildwerke, bei denen er sich Trial and Error gestattet, zunächst für sich selbst - ohne versteckte Aussagen, ohne gegenständliche Rückbezüge. Schönberger geht es bei seinen Werken ausschließlich um die Spannung zwischen Farbe und Form. Er sieht seine Arbeit als Experiment mit offenem Ausgang, auch Scheitern ist eine Option. Häufig arbeitet er an vier bis fünf Tableaus gleichzeitig, überstreicht, verändert, legt einen Versuch über den anderen, erarbeitet Strukturen und versucht dabei immer im Fluss zu bleiben.

Farben, Formen und Oberflächen

Karl Schönberger möchte als Maler nicht übersetzen, variieren oder erklären, sondern autonom schöpferisch das Zusammensein von Farben, Formen und Oberflächen studieren und ausprobieren. Der Bamberger Kunsthistoriker Matthias Liebel, der zur Vernissage den Künstler vorstellen wird, sieht Schönbergers Bilder als einen Beitrag zur Malereitheorie der Postmoderne: "Die Gemälde von Schönberger sind keine motivisch begründeten gestalterischen Transformationen."

Eine Auswahl der Arbeiten des Landshuters sind - ebenso wie Skulpturen des Bambergers Adalbert Heil sowie des in Berlin arbeitenden Erlangers Rainer Kurka - in der Produzentengalerie Burgkunstadt, Schönberg 3, vom 23. September bis 14. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten sind jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Terminvereinbarung (09572/8724006).