Ohne Schein, dafür mit Handy

Eine Streife der Verkehrspolizei Erlangen hielt am Donnerstag gegen 17.50 Uhr auf der A 3 einen weißen Mazda MX 5 an und kontrollierte den Fahrer, weil er verbotswidrig sein Smartphone benutzt hatte. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug gemietet. Der Fahrer gab zunächst die Personalien seines Freundes an und verwickelte sich in Widersprüche. Eine Durchsuchung brachte dann die wahren Personalien des Beschuldigten zutage. Eine Überprüfung im polizeilichen Datenbestand ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Pkw hatte er ebenfalls mit falschen Personalien gemietet.

Notorischer Schwarzfahrer

Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und noch in der Nacht vom Vermieter abgeholt. Der Fahrer wurde zur Verkehrspolizei Erlangen gebracht, wo er ein umfangreiches Geständnis ablegte. Hier gab er an, dass er seit seinem 14 Lebensjahr "schwarz" fahre. Laut seiner Auskunft ist er seitdem mit allen denkbaren Fahrzeugen unterwegs gewesen- vom Mofa bis zum Lkw.

Beim Verlassen der Dienststelle gab er sein Versprechen, dass er nächste Woche seine erste Fahrstunde hätte. Damit ist er aber offensichtlich zu spät dran, denn es ist damit zu rechnen, dass er zuerst einmal eine Führerscheinsperre absitzen muss. pol