Ohne Schein, dafür mit Drogen

Ein Rollerfahrer geriet am Samstagnachmittag in Burgkunstadt in eine Verkehrskontrolle. Er war zuvor einer Streife aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Mann gab zu, den Roller manipuliert zu haben, damit dieser schneller fährt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Außerdem räumte der Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ein, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Beamten später Drogen und stellten sie sicher.