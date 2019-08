Ohne Profil Unfall gebaut

Eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Bamberg hat am Mittwochnachmittag einen Unfall auf der Autobahn 70 in Richtung Bayreuth verursacht. Die junge Frau kam kurz hinter der Anschlussstelle Neudrossenfeld mit ihrem VW Polo in einer Rechtskurve bei Starkregen nach links von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen krachte in die mittlere Betongleitwand, wurde wieder herausgeschleudert und blieb letztlich stark beschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Polo musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es ebenfalls nicht.

Ursächlich für den Unfall war die gefährliche Kombination aus abgefahrenen Reifen und der nicht den Witterungsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit. Die Polizeibeamten stellten fest, dass an allen vier Reifen die Mindestprofiltiefe unterschritten war. Die Frau wird sich deshalb wegen zweier Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten müssen. pol