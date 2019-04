Ohne Niederlage in die Landesliga

Ein perfekter Durchmarsch. Anders ist die Saison der Tischtennisherren des TV Ebern in der Bezirksoberliga nicht zu bezeichnen. Als Aufsteiger in der neu gegründeten Bezirksoberliga Oberfranken West steigt das Team ungeschlagen in die Landesliga auf.

Mit dem neu dazugekommenen ehemaligen tschechischen Jugendnationalspieler Lukas Sojka löste der TVE den Mitaufsteiger TSG Bamberg zum Ende der Vorrunde von der Tabellenspitze ab. 38:2 Punkte und die Spieldifferenz von 178:70 bedeuteten die Meisterschaft und den Landesligaaufstieg für Ebern.

Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte insbesondere das Spitzenpaarkreuz mit Martin Bouska und Lukas Sojka. Beide erspielten sich die mit Abstand besten Ergebnisse. Auch im Doppel war der TVE erfolgreich. Das Spitzendoppel mit Lukas Sojka und Wilhelm Wetz holte sich 11:1 Siege und mit Jens Ullmann 12:0 Siege. Aber auch das zweite Doppel fuhr gegen das Spitzendoppel der gegnerischen Mannschaften immerhin 15:2 Siege ein.

Zwar musste das Team vom TVE in der Rückrunde verletzungsbedingt auf Wilhelm Wetz verzichten, das Team konnte dies aber durch die Rückkehr von Roland Frank gut kompensieren. di