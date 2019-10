Ohne Kelm - aber mit Franke

Am 6. Spieltag der Handball-Bayernliga hat die Reserve des HSC 2000 Coburg am Sonntag (16 Uhr, BGS-Halle) die TG Heidingsfeld zu Gast, eine Mannschaft die es nach 30 Jahren schaffte, wieder in Bayerns höchste Spielklasse zurückzukehren. Der Klassenneuling hat mit 5:5 Punkten ein ausgeglichenes Konto. Offensichtlich ist mit den Unterfranken also nicht zu spaßen, wenngleich Trainer Heiko Karrer kritisiert, dass sein Team noch etwas "grün" sei.

Deshalb geht der HSC auch als klarer Favorit in die Begegnung. Gegenüber dem vergangenen Spiel gibt es eine Änderung in der Coburger Aufstellung. Dominic Kelm ist wegen der Aushilfstätigkeit in der ersten Mannschaft inzwischen "festgespielt" und kann nicht mehr in der Reserve eingesetzt werden. An seine Stelle rückt Nikola Franke, der sich trotz seines Karriere-Aus der Mannschaft bereitwillig zur Verfügung stellt.

HSC-Trainer Ronny Göhl kann deshalb in den nächsten Begegnungen auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Auch wenn Göhl und Trainerkollege Till Riehn ihre Augen in erster Linie auf die eigene Truppe richten, sind die Begegnungen der direkten Konkurrenz natürlich auch für sie von Bedeutung.

Die Lage in der Bayernliga

TG Landshut, ein Minimalist mit fünf ganz knappen Erfolgen an der Tabellenspitze, bekommt mit dem VfL Günzburg einen Gegner serviert, dem durchaus eine Überraschung zuzutrauen ist. HaSpo Bayreuth, mit einem Punkt Abstand hinter dem HSC II, spielt auswärts bei der DJK Waldbüttelbrunn und trifft auf ein Team, das in den vergangenen Jahren stets zum Spitzenfeld der Liga gehörte. Mit Platz 9 können die Unterfranken bisher nicht zufrieden sein.

TV 1861 Erlangen-Bruck muss zu Hause gegen TSV Friedberg aufpassen, denn eine Niederlage könnte dem Drittliga-Absteiger einige Tabellenplätze kosten. Für SV Anzing (gegen HT München) und TuS Fürstenfeldbruck II (gegen SG Regensburg) geht es um die ersten Punkte. In einer ähnlich schwierigen Lage ist die SG DJK Rimpar II (1:9 Punkte), die immer noch auf den ersten Sieg wartet. Ob der ausgerechnet gegen den Nachbarn aus Lohr gelingt, muss sich zeigen.