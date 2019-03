Ohne Hindernis zum Gottesdienst

Die Stadt Bamberg hat zum 8. Mal die Auszeichnung "Barrierefrei - Leben, Einkaufen und Genießen ohne Hindernisse" verliehen. Mit der Auszeichnung wird vorbildliches Engagement von Bürgern, Institutionen und Unternehmen auf dem Gebiet der Barrierefreiheit öffentlich gewürdigt. In diesem Jahr geht der Preis an die Erlöserkirche des Evangelisch-Lutherischen Pfarramts am Kunigundendamm.

"Spätestens seit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2017 wollen wir die Herausforderung Barrierefreiheit und Barrierearmut konsequent angehen", betonte Bürgermeister Christian Lange (CSU) bei der Preisverleihung. Hinzu kämen die Auswirkungen des demografischen Wandels, die das Thema ebenfalls zunehmend in den Fokus rückten. Bis zum Jahr 2050 werden in Deutschland mehr als drei Mal so viel Menschen über 80 Jahre alt sein wie heute. "Diese Entwicklung stellt eine gewaltige Herausforderung für Länder, Städte und Kommunen dar. Und so sind wir als Stadt verpflichtet, im Rahmen unserer Möglichkeiten Barrieren abzubauen", so Lange weiter.

Barrierefreiheit sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Bewusstseinsänderung die Grundvoraussetzung. "Mit großem, teilweise aber auch geringem Aufwand können Bürger, Unternehmen, aber auch Institutionen den Zugang zu verschiedensten Dienstleistungen erleichtern und so eine Teilhabe für alle ermöglichen", betonte Lange. Die Preisträger des "Barrierfreipreises" der vergangenen Jahre seien "Best-Practice Beispiele", die wunderbare Vorbilder seien und zum Nachahmen anregten.

Zusätzliche Seitentür

Der diesjährige "Barrierefreipreisträger", die Erlöserkirche, hat in herausragender Art und Weise neue Maßstäbe im Abbau von Barrieren gesetzt, teilt die städtische Pressestelle mit. Dank einer zusätzlichen Seitentür, die vom Gottesdienstraum kaum sichtbar ist, kann man nun auf verschiedene Arten in den Kirchenraum eintreten: Mit Druck auf einen Taster öffnen sich die Türen elektrisch. Alternativ kann man sie aber weiterhin auch mit der Hand aufdrücken. Da die zusätzliche Seitentüre nur wenige Meter von dem vor Jahren gebauten Außenaufzug ins Gemeindezentrum entfernt ist, kommt man auch dorthin problemlos. Zudem ist die Behindertentoilette im Gemeindezentrum nun ebenfalls bestens erreichbar. "Der Umbau zeigt in vorbildlicher Weise, dass es gelingen kann moderne, barrierefreie Einbauten und alten Baubestand harmonisch aufeinander abzustimmen. Er ermöglicht neue direkte Wege, die vorher nicht zur Verfügung standen und hat somit einen großen Nutzen für alle Besucher der Kirche, sowohl für Menschen mit Behinderung und ältere Menschen als auch für Eltern mit Kindern" begründet Susanne Seggelke in der Mitteilung das Votum der Jury. red