Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 30-jähriger Seat-Fahrer war am Sonntag gegen 15.20 Uhr auf der Doktor-Ludwig-Vierling-Straße unterwegs und wollte nach links abbiegen. Hierbei nahm er einem 50-jährigen Renault-Fahrer die Vorfahrt, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Bei der Befragung gab der 30-Jährige an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ohne Einverständnis der Halterin gefahren sei. Er erhält nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und unbefugtem Gebrauch eines Kraftwagens.