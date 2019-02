Ohne Führerschein und mit falschen Schildern

Am Samstagnachmittag um 15.20 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt in der Hofheimer Straße in Haßfurt auf einen schwarzen BMW aufmerksam, da die Kennzeichen des BMW keinen Zulassungsstempel hatten. Im Verlauf der Kontrolle konnte zudem ermittelt werden, dass die 18 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kissingen keinen Führerschein besitzt und außerdem am soeben erworbenen BMW entstempelte Kennzeichen angebracht hatte, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Auto am Straßenrand abgestellt, und ein Ermittlungsverfahren wird jetzt eingeleitet.