Ohne Führerschein und Aufenthaltstitel

Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth hat am Sonntagnachmittag einen Renault Megane mit polnischer Zulassung am Parkplatz Sophienberg kontrolliert. Das Fahrzeug war auf der A 9 in Richtung Süden unterwegs. Am Steuer saß ein 42-jähriger Mann aus Georgien. Dieser händigte einen russischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung des Dokumentes stellten die Beamten jedoch recht schnell fest, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der falsche Führerschein sichergestellt. Mit im Fahrzeug befand sich ein 49-jähriger Landsmann des Fahrers. Bei ihm war die legale Aufenthaltsdauer überschritten. Beide Personen hinterlegten eine Sicherheitsleistung. Anschließend wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Fahrer wurde wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Mitfahrer wegen illegalen Aufenthalts angezeigt. pol