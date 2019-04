Ohne Führerschein quer durch Europa

Obwohl ihm der Führerschein bereits vor längerem gerichtlich entzogen worden war, setzte sich ein 58-Jähriger an das Steuer seines Kleintransporters und fuhr durch Mittel- und Oberfranken, bis er am Mittwochmittag am Autohof Breitengüßbach durch Schleierfahnder der Verkehrspolizei Bamberg kontrolliert wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann sofort untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt. pol