Obwohl er seit einigen Monaten keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, war ein 83-jähriger Rentner nach Angaben einer Zeugin am Samstagvormittag in einem Hammelburger Stadtteil mit einem Traktor unterwegs. Im Rahmen eines geführten Gespräches sicherten die Angehörigen zu, dies in Zukunft durch die sichere Verwahrung des Schlüssels zu verhindern. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird vorgelegt. pol